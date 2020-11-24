Забил жену до смерти и убежал с детьми: На Донетчине поймали убийцу

В Лимане (Донецкая обл.) во время ссоры 40-летний мужчина избил жену и пошел спать. Утром обнаружив женщину мертвой, он забрал двоих детей и уехал. Правоохранители задержали его в тот же день. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что у ее родственницы в доме разбиты окна и на телефонные звонки она не отвечает. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили, что дом открыт, дома никого не было. Осмотрев хозяйственные постройки, правоохранители обнаружили тело хозяйки дома с признаками насильственной смерти.

Оперативники начали разыскивать мужа женщины – ранее судимого 40-летнего местного жителя, поскольку обнаруженные вещественные доказательства указывали на его причастность к убийству. В тот же день он был задержан.

«Мужчина рассказал, что, находясь в нетрезвом состоянии, из-за ревности поссорился с женой и избил ее, в результате чего женщина умерла. Поняв, что натворил, он забрал двух несовершеннолетних детей и попытался скрыться», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.