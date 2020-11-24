Большинство украинцев считают конфликт на Донбассе российско-украинским, – опрос

Большинство украинцев считают, что конфликт на Донбассе является не внутренним, а российско-украинским. Об этом говорится в выводах исследования*, проведенного Центром Разумкова.

«Абсолютное большинство (64,6%) опрошенных граждан считают конфликт на Донбассе российско-украинским (не внутренним), в котором Россия имеет целью получение контроля на всей Украине (68% из тех, кто считает конфликт российско-украинским, и 43,9% всех опрошенных)», – отмечают социологи.

Согласно результатам исследования, несмотря на заметные региональные различия в долях граждан, которые поддерживают разные точки зрения относительно природы конфликта, доминирующим остается восприятие конфликта как межгосударственного.

«Даже на востоке и юге Украины, где более четверти опрошенных (29,8% и 28,7% соответственно) считают конфликт внутренним, доля тех, кто разделяет официальную и доминирующую в обществе точку зрения, преобладает (39,9% и 47,1% соответственно)», – говорится в отчете.

Социологи также отмечают, что именно на востоке и юге значительно выше доля тех, кто не имеет ответа на этот вопрос.

*Исследование проведено 16-22 октября 2020 года. Был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.