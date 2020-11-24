Жилье для переселенцев: Должны быть сформированы жилфонды для временного проживания

В Украине необходимо сформировать фонды для временного проживания переселенцев и должным образом профинансировать госпрограммы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 ноября, во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

Он напомнил, что в Украине появилась возможность получить компенсацию за разрушенное в ходе боевых действий жилье. По разным оценкам, это около 50 тыс. помещений по обе стороны линии разграничения. И первые решения о выплатах уже приняты.

«Для решения жилищных вопросов ВПЛ, мы четко понимаем, что это наше задание, как Верховной Рады, как Кабмина, это сформировать фонды для временного проживания и усовершенствовать порядок его предоставления», – сказал Дмитрий Лубинец.

Также, по его словам, необходимо должным образом профинансировать программу «Доступное жилье», увеличить жилой фонд социального назначения для ВПЛ, расширить господдержку переселенцев, обеспечив их жильем за счет программы льготного кредитования «Ипотека под 3%».

Кроме того, среди задач – переселение ВПЛ из мест компактного проживания с учетом критериев уязвимости и принципов единства семей. «По нашим подсчетам, это примерно 7 тыс. семей, которые живут, к сожалению, в не очень качественных условиях. И нужно быстро решать эту проблему», – сообщил Лубинец.