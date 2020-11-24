«Закроют границу, весной указ о призыве»: В «ДНР» обсуждают «мобилизацию»

В «ДНР» «военные» не смогли объяснить, почему не предупредили жителей о «мобилизации». Об этом написал «первый заместитель министра информации ДНР» Даниил Безсонов в своем Telegram-канале. В то же время, дончане не верят «властям», что за нынешней проверкой «резерва» не последует «призыв». Тему активно обсуждают в соцсетях.

«Спросил у наших армейских офицеров по поводу мобилизационных мер и что в них входит, какая цель сего действа. Мне ответили, что меры проводятся с целью выяснения количества и качества нашего мобилизационного ресурса, не более того. Никто никого на фронт гнать не будет и т.п. На вопрос почему не предупредили население об этих планах и не разъяснили о сути этих мер, ответить не смогли», – написал Безсонов.

«Качество мобилизационного резерва смотрят, чтобы затем его использовать. Не сейчас, так через месяц... Местные власти никто из народа ДНР не выбирал, поэтому у них нет доверия и поддержки у большинства населения... и нет морального права что-то требовать!... "Просто так" не бывает ничего», – комментируют его сообщение дончане.

Местные жители расценивают проверку «резерва» как подготовку к весеннему «призыву» и пытаются предположить дальнейшие действия «властей».

«Следующие шаги: 1) Посмотрели, резервов мало, а контрактники уходят. 2) Зимой надо закрыть границу, скорее всего, сделают, как бы, со стороны РФ, что "в Ростовской области плохо с "короной", въезд туда ограничен". То есть и РФ не перекрыла границу для ДНР, и ДНР не запрещает выезд в РФ. Но в Ростовскую область нельзя, там эпидем. проблемы. 3) Указ о призыве весной и профит», – пишет один из комментаторов в обсуждении темы.

По его словам, «сейчас многие каналы специально несут бред, типа "все ок, не шумите", понимая, что будет на самом деле».

«Вспомните новогодний наезд от МВД на всех, кто с укр. паспортом был. Все сразу начали писать: "та это фейки от укров!", а потом начали прощения за дезинфу просить у подписчиков, когда оказалось, что не фейк. Вы властям так верите, будто они открыто заявляют о своих целях всегда. С теми же паспортами – они сначала говорили, что просто проверка порядка, никого не пакуют, потом говорили, что забирали на проверку только тех, кто нарушал, потом сказали – тех, у кого не ДНР прописка в укр. паспорте, а в итоге оказалось, что надо было пополнять базы ДНР просто (отпечатки пальцев, фио, адрес), "стимулировать" получать паспорт ДНР, если хочешь не в камере проводить ночи, когда отменяют комендантский час», – заключает дончанин.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября всем «пребывающим в запасе» предписали явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».

С утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирную проверку представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора. 23 ноября жители «ДНР» начали получать на свои телефоны SMS с требованием явиться в «военкоматы».