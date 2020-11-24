Из-за коронавируса ушел из жизни гендиректор КБ «Южное» Александр Дегтярев

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умер генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил Офис президента Украины.

«Зловещий ковид забрал еще одного украинца – Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых», – говорится в сообщении.

«Он – один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды», – отметили в Офисе президента и высказали соболезнования семье и близким умершего.

Гендиректор КБ «Южное» Александр Дегтярев скончался в возрасте 69 лет.