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Полиция Донетчины получила 4700 сообщений о нарушении самоизоляции

24.11.20 14:48
Валерия Осипец
Валерия Осипец / Фото: facebook.com

С 18 апреля 2020 года правоохранителям Донетчины на мобильное приложение «Дій вдома» поступило 4 702 сообщения о нарушении лицом правил пребывания по месту самоизоляции. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщила инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерия Осипец на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, всего количество людей, которые пересекли государственную границу Украины и подписали информированное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий самоизоляции в области составило 2398 человек.

Также полицией вынесено 352 постановления по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП за неношение масок в общественных местах и в транспорте. Штраф от 170 грн до 255 грн выписывается на месте.

«Если в течение 10 дней человек не оплачивает штраф, сумма удваивается и материалы передаются в государственную исполнительную службу», – добавила Осипец.

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