200 тысяч за «Медведя»: «Ополченец» из России рассказал, как его пытали в «ДНР»

В «ДНР» в Горловке задержали бывшего «ополченца» с позывным «Медведь». Он является гражданином России. В горловском «райотделе» мужчину несколько дней избивали, пытали током – таким образом выбивали 200 тыс. руб. (82 тыс. грн по местному курсу валют). Об этом в соцсети рассказала россиянка Лариса Чубарова, которая также бывшая «ополченка», находится в «ДНР» после передачи от украинской стороны в ходе обмена пленными, передают «Донецкие новости».

Чубарова отмечает, что о «Медведе» узнала из общения с его матерью и братом, которые живут в Сибири.

«Сын, сложный... Всегда был самостоятельным и независимым… Именно поэтому, когда в ночь с 20 на 21 ноября 2017 года, раздался телефонный звонок и сын попросил собрать 200 000 руб., а затем сразу положил трубку, я поняла, что случилась большая беда... Дозвониться на номер сына было невозможно, думала, что с ума сойду от переживаний. Через несколько дней мой номер набрал незнакомый человек и рассказал, что на самом деле произошло с сыном, т.к. находился в райотделе Горловки вместе с "Медведем", но его отпустили, как местного жителя. Рассказал, как зверски избивали сына, пытали, издевались и сказали, что посадят, если не достанет денег», – рассказала мать россиянина.

«У нас очень скромная семья, я сильно болею, у нас просто нет и неоткуда взять сумму на выкуп... Поехать в ДНР мы побоялись, да и не было у нас такой финансовой возможности», – добавила она.

Отметим, что настоящее имя «Медведя» – Артеменко Вадим Сергеевич. Он прописан в Тюмени (РФ), образование средне-специальное (ПТУ), не работает, не женат, ранее судим не был.

В сентябре 2018 года «центрально-городским межрайонным судом Горловки» он «приговорен» к 5 годам лишения свободы за разбой, который совершил с местным подельником (тому дали 3 года и 4 месяца).

Произошедшее Артеменко («Медведь») описал в заявлении адвокату. Из него следует, что мужчину задержали в Горловке 20 ноября 2017 года сотрудники «центрального райотдела МВД Горловки».

«В отделении при установлении личности, узнав, что я россиянин, стали угрожать вывозом на вражескую территорию государства Украина. После чего вымогали денежные средства в сумме 200 тыс. руб. Я пояснил, что у меня таких денег нет. Далее был проявлен интерес, есть ли у моих родственников в России бизнес, и какой доход имеют, чтобы заплатить», – пишет Артеменко.

Ему дали телефон, чтобы он позвонил своим родным в Россию и сообщил о сумме выкупа. Россиянину запретили говорить, что он находится в «райотделе» Горловки.

«Денег ни у меня, ни у моих родных не было. Тогда сотрудники сказали, что я значит буду сидеть. На вопрос – за что, ответили – придумаем за что», – продолжает «Медведь».

Он заверяет, что тогда-то ему и подсунули бумаги с признанием в разбое (с подельником украл телефон и деньги у прохожего). «Медведь» же утверждает, что этого не совершал. «Несмотря на мою невиновность, [оперативник] Ст**** В. Ю. сказал: если я не подпишу, то еще повесит на меня статью и сидеть я буду однозначно, и сдохну в тюрьме», – оправдывается осужденный.

Далее несколько дней россиянина пытали: «Сотрудниками были применены физические действия и пытки с применением тока. Меня били ногами по голове, лицу в пристегнутых сзади наручниках. Ст**** В. Ю. приставил пистолет к моему затылку, передергивал затворную раму, и говорил, что горит желанием убить меня. В течение нескольких суток меня пытали и удерживали в бетонном сыром помещении, где лежал снег... Я был по пояс голый, измотанный от применяемых ко мне пыток».

Через несколько дней в это помещение к «Медведю» подсадили еще несколько человек – их задержали за нарушение комендантского часа. Артеменко попросил двух горловчан связаться с родными после выхода из подвала.

С 23 ноября 2017 года с россиянином начала работать следователь – это была женщина «Е*** А.В», которая «четко ответила, что мне не стоило приезжать в Донецкую народную республику». Следователь также требовала подписать признание в разбое. Артеменко отказывался, «опера» снова начали его избивать – а следователь все это снимала на телефон.

После этого «Медведя» отвезли в горбольницу № 2 Горловки, здесь же выдали медицинское освидетельствование: контузия, кровоизлияние, параорбитальная гематома левого единственного глаза (правого глаза нет). Как отмечает, россиянин, позже из дела этот документ исчез.

Также россиянин заявляет, что после задержания «оперативники» забрали ключ от квартиры, которую тот снимал в Горловке, и украли основную часть его вещей.

«Медведя» перевезли в СИЗО № 5 Донецка, отсюда в декабре 2017 года он написал жалобы в «прокуратуру ДНР», – о «противозаконных действиях, произволе, вымогательстве, краже и применении в отношении меня пыток, сфабриковании уголовного дела». Но ответа на свои запросы он не получил.

Уже во время «суда» Артеменко обнаружил подмены в деле: были показания, которые он не давал, заменена медсправка о побоях. «Следователь Е*** А.В. не скрывала факта о подмене, и даже нагло рассказывала, что фальшивую справку приобрела за 500 руб. (205 грн, – ред.). Н материале сфабрикованного дела я написал, что никаких показаний не давал и подписывал бумаги под пытками», – заключил россиянин.

В свою очередь Лариса Чубарова отмечает, что ситуация с «Медведем» – не единичный случай в «ДНР». У многих россиян, находящихся в «СИЗО и лагерях ДНР» вымогают деньги. Более того, они не могут никуда жаловаться, тем более в Россию.

«К сожалению, должна отметить, что содержащиеся под стражей ополченцы ограничены в возможности обращения в инстанции. Из Донецкого СИЗО № 5, по информации от третьих лиц, корреспонденция уходит только в прокуратуру ДНР и в аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР», – уточнила Чубарова.

«Кстати факт избиения россиянина с позывным "Медведь", мне косвенно подтвердил его бывший сокамерник, с которым мы случайно встретились в Донецке и который не знал, что я общаюсь с родными гражданина РФ. Рассказ о том в каком состоянии был доставлен в камеру "Медведь", не мог не шокировать...», – резюмировала россиянка.

Как сообщалось ранее, по данным «республиканского» адвоката, сейчас в СИЗО Донецка содержатся много россиян. В основном это «ополченцы», которые ждут своих «приговоров» с 2014-2015 годов. К ним нет доступа родственников, и они не могут отправить родным даже письма. Также адвокат рассказала, почему ни Россия, ни «ДНР» не защищают таких граждан России. Кроме того, в ходе «следствия» у многих утеряли российские документы, у кого-то они просрочены, а восстановить паспорта в «ДНР» именно россиянам невозможно. И таким образом, даже при выходе на волю эти люди фактически оказываются без каких-либо удостоверений личности, из-за этого не могут выехать из «ДНР».

Напомним, что точное количество россиян, которые сейчас сидят в тюрьмах и СИЗО «ДНР», – неизвестно, но речь идет о сотнях людей. По данным российской «Новой газеты», в тюрьмах «ДНР» по состоянию на середину 2018 года находилось около 500 граждан РФ, которых удерживали с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана, также озвучена и стоимость выкупа.