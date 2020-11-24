По 8 тысяч гривен: Зеленский рассказал, кто и как может получить разовую материальную помощь (Видео)

Предприниматели, чей бизнес закрывается из-за усиления карантина, или наемные работники, которые попали под увольнение, могут получить помощь в сумме 8 тыс. грн. Об этом сегодня, 24 ноября, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Он отметил, что на минувшей неделе поручил правительству разработать меры экономической поддержки бизнеса. А в субботу и воскресенье чиновники искали соответствующие инструменты.

«В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления. Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, например, или вы – наемный работник, и вас увольняют, потому что кофейня, где вы работали, закрывается, – вы можете получить помощь в размере 8 тысяч гривен», – сказал Зеленский.

По его словам, получить помощь можно, выполнив три простых шага:

зайти в приложение «Дія»;

ввести краткие данные;

ввести номер банковской карты.

После проверки сведений в течение нескольких дней 8 тыс. грн должны поступить на карту.

«По расчетам, больше 1 миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 миллиардов гривен», – отметил Зеленский.

Также будет предусмотрена одноразовая материальная помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

«Если вы, например, владелец кофейни, и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете для выплаты таким работникам получить деньги», – сказал Зеленский.

Он добавил, что это будет сумма, пропорциональная времени «простоя» в размере до 8 тыс. грн на одного работника.