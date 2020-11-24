Жилье для беженцев и мигрантов: Как решают проблему в Турции

В Турции, помимо местного населения в 90 млн человек, есть большое количество мигрантов и беженцев. При этом для решения жилищных проблем были задействованы застройщики из частного сектора. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 ноября, во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказал омбудсмен Турецкой Республики Шереф Малкоч.

Право на жилье, отметил омбудсмен Турции, обозначено в Всеобщей декларации прав человека и иных правовых документах. «Каждая страна разработала свои решения, чтобы удовлетворить потребности своих граждан, исходя из своих ресурсов и возможностей», – сообщил Шереф Малкоч.

Он отметил, что Турция всегда была страной с большим количеством мигрантов, кроме того, была миграция между провинциями из-за разных факторов.

Турецкий омбудсмен поделился тем, как в стране была решена проблема с жильем. Сейчас в стране, помимо 90 млн человек местного населения, есть беженцы и мигранты. «Для решения проблем жилья Турция предоставила стимулы и поддержала застройщиков из частного сектора. Кроме того, рассматривая эту проблему как социальную, Турция создала госучреждение, заданием которого стало строительство социальных домов – сообщил Шереф Малкоч.

По его словам, в результате были построены почти 1 млн жилых домов. И в планах на следующие 5 лет – строительство еще 1,5 млн домов. «Наша модель жилищного строительства является хорошим примером», – сказал Малкоч.