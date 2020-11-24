В Хорватии несколько тысяч ВПЛ и беженцев все еще ожидают жилье

Конфликт в Хорватии завершен 25 лет назад, при этом часть внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые уезжали на время войны, все еще не получили жилье. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 ноября, во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказала омбудсмен Республики Хорватия Лора Видович.

По ее словам, после конфликта в Хорватии 25 лет назад, все еще достаточное количество людей ожидают реализации своего права на государственное жилье. Некоторые из них, преимущественно сербы, не уезжали во время конфликта из Хорватии. Но во время перехода к частной собственности в 90-е годы они не смогли получить госквартиры, где имели право проживания, и купить их по значительно меньшей цене, как могли делать хорваты. Для многих людей квартиры, которые они потеряли, были единственным домом.

«В контексте послевоенных программ возвращения людей под надзором Программ ООН, международной общественности государство было вынуждено создать схемы для предоставления государственного жилья как внутренне перемещенным лицам, так и тем, кто как беженцы уехали из Хорватии во время войны», – сообщила хорватский омбудсмен.

Процесс предоставления жилья этим категориям людей, по словам Лоры Видович, продолжается. И сейчас несколько тысяч человек ожидают получения жилья, которое пока что не существует. В основном, из-за того, что государство не смогло обеспечить должное финансирование.

Поэтому в Офисе омбудсмена до сих пор занимаются постконфликтными вопросами, включая вопрос права людей на жилье.