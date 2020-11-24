Компенсации, помощь, кредиты: Зеленский анонсировал программы поддержки бизнеса

Предприятия, работа которых прекращается из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса (ЕСВ) за наемных работников. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам главы государства, общая сумма программы составит почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц.

«Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников», – сказал президент.

Кроме того, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц – предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

«Погашение налогового долга. Почти 4 миллионам граждан, которые имеют налоговый долг до 3 060 грн, этот долг будет аннулирован», – сообщил Зеленский.

Глава государства также отметил, что восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной. «Это материальная помощь ФОПам, имеющих детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице», – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что малый и средний бизнес уже получили более 13 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». «Важно, что программа "5-7-9" продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году», – добавил глава государства.

«Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов», – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что согласно программам поддержки на период карантина, предприниматели, чей бизнес закрывается из-за усиления карантина, или наемные работники, которые попали под увольнение, могут получить помощь в сумме 8 тыс. грн.