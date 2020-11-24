Суть поняли не все: В Северске появился «закодированный» мурал (Фото)

В городе Северск (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) появился мурал с читающей девочкой, который вызвал дискуссию среди местных жителей, передает «Вільне радіо».

Стенопись нарисовали на одной из стен здания Северской библиотеки для детей, работы завершили 15 ноября.

Некоторые из горожан считают мурал неэстетичным, а представители библиотеки приглашают критиков взять у них книги по искусствоведению, чтобы лучше понимать современное творчество и все символы, которые изображены в рисунке.

Автор мурала – 19-летняя жительница Херсона София Гуцул. Названия у рисунка нет, поэтому каждый может воспринимать его по-своему. А организовал все меценат библиотеки, пожелавший остаться инкогнито.

«Хотели привлечь внимание именно молодежи в библиотеку, к чтению книг, современному искусства. Показать, что литература – не что-то скучное. Вдохновить подростков на творчество. София как раз примерно такого возраста. Она является участницей образовательного проекта "Відлік", мне посоветовали к ней обратиться. Девушка нигде не училась рисовать, сама овладела этим умением. Рисунок тоже придумала сама, я только предложил ключевые слова, тезисы, которые ассоциируются с библиотекой», – рассказывает меценат.

Директор северской библиотеки Вера Котинская рассказала, что девушка нарисовала мурал за два дня. «Молодежи очень нравится, делают селфи. Поколение 50+ настроено, скажем так, несколько агрессивно. Критикуют. Мы думаем, что они просто не разбираются в современном искусстве», – объясняет директор.

Мурал выполнен в серо-черно-красных тонах. Креативная читательница изображена в окружении слов «независимость», «культура», «перформанс», «музыка» и пр. Чтобы лучше понимать такое творчество, в библиотеке советуют почитать книги об искусстве – сделали специальную подборку. Эти книги также подарил меценат, их можно взять в библиотеке.

«Хотели людей заинтересовать. Показать, что стоит прочитать одну или несколько этих книг. Что, например, эти цвета – это вовсе не об агрессии. Если у девочки рука на животе, имеется в виду, что книги – это духовная пища», – поясняет Вера Котинская.

Кроме этого изображения в Северске есть своя аллея муралов с портретами выдающихся поэтов украинской культуры. Иван Франко, Тарас Шевченко, Лина Костенко, Владимир Сосюра – именно они встречают гостей Дома культуры.