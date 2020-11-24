Уже почти 6500: Из «Л-ДНР» люди все чаще едут в Украину через Россию

С начала года на украино-российской границе было задокументировано 6 432 случаев незаконного въезда/выезда на неподконтрольный Украине Донбасс через Россию. При этом 26% из них приходится на октябрь. Об этом рассказала аналитик БФ «Право на защиту» («Право на захист») Ирина Пецко.

Она отметила, что из-за закрытия КПВВ и «республиканских» контрольно-пропускных пунктов за 10 месяцев этого года пересечение линии разграничения сократилось на 75% в сравнении с январем-октябрем 2019-го.

Ограничения пересечения отмечаются как со стороны «Л-ДНР», так в разные периоды и с украинской стороны.

Пецко напомнила, что, например, с 15 октября был полностью закрыт КПВВ «Станица Луганская». «Ограничения карантинного характеры были приняты именно с нашей стороны. В октябре ограничений с иной стороны не было. И за полмесяца по индивидуальным разрешениям [командующего Операцией Объединенных сил] КПВВ пересекли чуть более 200 человек. Но это очень мало для "Станицы". Например, в сравнении с сентябрем движение через "Станицу" уменьшилось примерно на 70%», – сообщила она.

В связи с такими ограничениями люди все чаще вынуждены выезжать и въезжать в «Л-ДНР» через Россию, что является нарушением украинского законодательства.

«Мы отмечаем рост количества документирования правонарушений по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Люди выезжают [из "Л-ДНР"] через контрольные пункты на "границе" между оккупированными Донецком, Луганском и Российской Федерацией. И уже через РФ заезжают в Украину. С начала этого года, согласно данным Госпогранслужбы, таких случаев было задокументировано 6 432, из них 1685 – это за октябрь. И статистика растет», – констатировала правозащитница.

Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1700 – 5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий теперь путь из Донецка через Россию в украинский Мариуполь занимает 34 часа (в довоенное время можно было доехать за 2 часа). Осенью стоимость проезда «Донецк – Мариуполь» через РФ повысилась, и теперь составляет от 3500 грн.

Также сообщалось, что в октябре количество людей, которые смогли пересечь линию разграничения на Донбассе, по сравнению с сентябрем сократилось на 77% и составило всего 20 тыс. человек. Кроме того, это лишь 1,6% от пересечений в октябре 2019 года (год назад КПВВ в этом месяце пересекли 1,3 млн чел.).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»