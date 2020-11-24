КПВВ и обмен пленными: Версии Украины и «Л-ДНР» о заседании подгрупп ТКГ

Сегодня, 24 ноября, в режиме видеоконференции уже состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Заседание подгрупп по вопросам безопасности и экономики продолжается

Как сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, в повестке дня были вопросы:

обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ; обмен взаимно удерживаемыми лицами; разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Политическая подгруппа обсудила «План действий», предложенный главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

В ходе заседания представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, «предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины». Скорее всего, речь идет о «дорожной карте», предложенной «Л-ДНР».

Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. «Теперь ждем их ответа», – отметили в пресс-службе.

«Гуманитарная подгруппа продолжает обсуждение технических вопросов обеспечения работы КПВВ "Счастье" и "Золотое" по обмену взаимно удерживаемыми лицами. Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» сообщили, что украинская сторона предложила пропускать гуманитарные грузы международных организаций через КПВВ «Золотое».

«В прошлый раз был подтвержден пропуск гуманитарных грузов через (КПВВ) "Счастье – Луганск". И когда мы со своей стороны уведомили представителей международных миссий, по всей видимости, пошли какие-то заявки в адрес Украины. Был обозначен с их стороны срок за 10 дней подавать заявку. И мы получаем письмо от Украины, где они указывают, что гуманитарные грузы будут пропускать на Золотом», – отметила по итогам заседания представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

В этой связи «ЛНР» в очередной раз отказалась открывать со своей стороны контрольно-пропускные пункты в районе Счастья и Золотого и расценили действия украинской стороны как «саботаж».

Также, по словам Кобцевой, сегодня украинская сторона инициировала строительство в нейтральной зоне между украинским КПВВ «Золотое» и «республиканским» контрольно-пропускным пунктом «Первомайск – Золотое» площадки для разворота автобуса. В «республике» заверяют, что данную площадку предложили строить «на территории, подведомственной ЛНР». «При всем при этом они предложили согласовать с нами присутствие на этой площадке представителей вооруженных сил Украины», – возмущалась Кобцева.

Она отметила, что соответствующее предложение украинская сторона через ТКГ направила в представительство «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Это грубейшее нарушение Рамочного решения по разведению сил и средств, по которому присутствие представителей ВСУ ни при каких обстоятельствах не допускается в зоне разведения сил и средств. Пункт пропуска "Первомайск – Золотое" как раз находится в зоне участка разведения сил и средств, и в этой зоне не может быть представителей ВСУ», – подчеркнула Кобцева.

На это предложение «ЛНР» ответила отказом.

Представители «ДНР» сегодня сконцентрировались на обмене пленными. «Уполномоченная по правам человека в ДНР» Дарья Морозова в очередной раз повторила ультиматум «республики» по поводу завершения процессуальной очистки 50 граждан, переданных в «ДНР» в 2019-2020 годах в рамках обменов пленными. «Координатор подгруппы (представитель ОБСЕ) в ходе встречи неоднократно спрашивал представителей украинской стороны о достижениях в проведении "процессуальной очистки" ранее освобожденных граждан. В свою очередь наши оппоненты все вопросы и призывы координатора просто проигнорировали», – заверяет Морозова.

Также Морозова предложила создать единую платформу для поиска пропавших без вести на Донассе. Она считает, что это позволит активизировать и комплексно вести деятельность по установлению местонахождения пропавших людей и идентификации неопознанных тел. В том числе, наладить взаимодействие в вопросах работы с образцами ДНК.