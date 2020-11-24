Кислород есть: На Донетчине сообщили о загруженности «ковидных» больниц

На Донетчине загруженность областных больниц, выделенных под COVID-19, составляет 50-59%, все они обеспечены подачей кислорода. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Относительно загруженности коечного фонда, то он на протяжении суток колеблется от 50% до 59% от количества мест, которые выделены в том или ином учреждении под COVID-19», – сказал он.

По данным Педенко, больницы оснащены подачей кислорода, по крайней мере, «в штабе и департаменте нет информации, что в больницах отсутствует кислород».

Он доложил о количестве коек, подключенных к кислороду:

Константиновская инфекционная больница – из 70-ти «ковидных» мест кислородом обеспечены 63 койки;

Мирноградская инфекционная больница – из 75-ти мест кислородом обеспечена 31 койка;

Областной перинатальный центр в г. Краматорске – все выделенные 10 мест обеспечены кислородом;

Мариупольский перинатальный центр – из 20-ти «ковидных» мест кислородом обеспечены 8 койки.

Напомним, в Донецкой области пациентов с диагностированным коронавирусом и с подозрением на заболевание принимают 28 больниц.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 24 ноября в Украине COVID-19 заболели 647 976 человек (299 358 пациентов выздоровели, 11 263 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 20 501 случай COVID-19 (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 357 ), Луганской области – 5 719 случаев (выздоровели – 3 261 пациент, летальных случаев – 143).

В «ДНР» – 10 004 случая коронавируса (выздоровели – 4 843 человека, летальных случаев – 925). В «ЛНР» (на 22 ноября) – 1 745 случаев COVID-19 (выздоровели – 1 501 человек, летальных случаев – 134).