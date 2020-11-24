В Мариуполе появилась надежда на мусоросжигающий завод

В Мариуполе за три года должны построить мусоросжигающий завод. Такое решение среди приоритетных проектов на период до 2023 года утвердил Кабинет министров Украины. Возможным источником финансирования строительства могут стать деньги инвестора, а также средства государственного и местного бюджетов, передает «Сайт города Мариуполя».

На сегодняшний день Мариуполь ежедневно производит до 700 кубометров мусора. Свалочный полигон на ул. Краснофлотской площадью 17,5 гектара давно заполнен и закрыт. Новая Левобережная свалка площадью 6,2 гектара, рассчитанная до 2025 года, заполняется опережающими темпами.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, проблему переработки мусора может решить строительство завода, но все упирается в отсутствие инвестора. Строительство полноценного мусороперерабатывающего завода стоит порядка 150 миллионов евро, которые вряд ли когда-то окупятся.

При этом еще в 2006 году к мариупольским властям обратились представители ООО «Геоинвестменеджмент» с предложениями построить в городе мусороперерабатывающий завод. Тогда Мариуполь дал «добро» на разработку проектно-сметной документации, была выделена площадка под строительство завода – на территории КП «Полигон». Однако инвестор исчез.

Позже городская власть объявляла конкурс. В Мариуполь приезжали представители немецкой и итальянской компании, однако реальные предложения так и не поступили.