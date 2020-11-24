Медики Кировоградщины получили аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест передали высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких Петровской центральной райбольнице в Кировоградской области. Еще один современный аппарат ИВЛ получила Кировоградская областная больница. О этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Помощь Фонда Рината Ахметова крайне важна. Аппараты ИВЛ – дорогостоящее оборудование. Их области не хватает. Поэтому это очень хорошая поддержка людей и власти», – сказал глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко.

Руководитель Петровского сельского совета Светлана Тылык, сообщила, что Фонд постоянно помогает району. «Очень важный день, ведь нам вручили столь необходимые аппараты ИВЛ. Это очень качественная техника, которая спасет не одну жизнь. Мы постоянно чувствуем поддержку со стороны Рината Ахметова: это и ремонт отделений центральной райбольницы. Это комфортные условия для пациентов на европейском уровне», – подчеркнула она.

«У нас впервые появился такой аппарат экспертного класса. Он произведен во Франции, и я уверена, что благодаря ему будет спасена не одна жизнь», – добавила и.о. главврача Петровской центральной районной больницы Оксана Апостолова.

«Фонд создал проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Медикам переданы больше 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и 337 тысяч экспресс-тестов. Ключевым элементом помощи стране стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Около 180 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова поступили в опорные государственные больницы в 17 регионах страны», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Представитель Метинвеста Дмитрий Мурашко отметил, что оборудование от Фонда поставляется как в крупные клиники областных центров, так и небольшие больницы регионов Украины, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех. «Аппараты ИВЛ, которые приобрел для украинских медиков Фонд Рината Ахметова, это реанимационное оборудование высокого класса, которое сложно купить, так как из-за пандемии оно затребовано в каждой стране мира. Аппараты ИВЛ автоматизированные и в значительной мере исключают человеческий фактор. Не требуют сложной наладки и могут быть использованы сразу, что очень важно в условиях эпидемии. Такие аппараты будут актуальны даже через много лет и необходимы для лечения тяжелобольных, спасения жизни людей по всей Украине», – сказал он.