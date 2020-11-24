Сотрудник переболел COVID-19: Работодатель не может требовать дополнительный тест

Если человек переболел коронавирусом и имеет на руках закрытый больничный лист, то работодатель не имеет права от него требовать дополнительного прохождения теста на COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Если больничный лист закрыт, там есть слова – "приступить к работе". Точка. Если врач принял решение, что пациент выздоровел, и он должен с такого-то числа приступить к работе, то он должен приступить к работе. Предприятие не может ничего лишнего требовать от человека, который был на больничном», – пояснил он.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 24 ноября в Украине COVID-19 заболели 647 976 человек (299 358 пациентов выздоровели, 11 263 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 20 501 случай COVID-19 (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 357 ), Луганской области – 5 719 случаев (выздоровели – 3 261 пациент, летальных случаев – 143).

В «ДНР» – 10 004 случая коронавируса (выздоровели – 4 843 человека, летальных случаев – 925). В «ЛНР» (на 22 ноября) – 1 745 случаев COVID-19 (выздоровели – 1 501 человек, летальных случаев – 134).