Вырвали «с мясом»: В Мариуполе похитили кованные кораблик и казачку (Фото)

В Мариуполе неизвестные украли кованые фигуры из парков. Злоумышленников ищет полиция, передает «Сайт города Мариуполя».

Нынешним летом в городе появилось пять новых мини-скульптур – пеликан, мамонт, кузнец, казачка и кораблик. Их разместили в трех районах города.

Однако на прошлой неделе две из пяти фигур были похищены. Речь идет о кораблике в Приморском парке и фигуре женщины-казачки в парке «Веселка». Цена каждой фигуры – около 25 тыс. грн, они находятся на балансе ККП «m.EHUB».

Вандалы буквально «с мясом» вырвали фигуры с постаментов их и унесли. Куда они передали скульптуры – для украшения частного подворья или на металлолом – пока неизвестно.

В m.EHUB намерены восстановить похищенные скульптуры, а полиция занимается розыском воров.

Правоохранители зарегистрировали факт кражи кораблика в Приморском парке и проводят проверку. Что касается второй похищенной скульптуры – этот факт уже внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 185 Кража (Уголовного кодекса Украины). Полиция официально запросила видео с камер наблюдения, чтобы установить подозреваемого.

Это не первый случай воровства мини-скульптур. Так, неизвестные похитили несколько бронзовых фигурок архитектора Нильсена. Сейчас остались только те, которые были установлены в труднодоступных местах.