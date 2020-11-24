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Повоевав, вернулся домой: В Харькове задержали разведчика «ЛНР» (Фото)

24.11.20 19:41

Житель Харькова полтора года воевал на Донбассе на стороне «ЛНР», в середине 2016 году вернулся в родной город. Но здесь его разоблачили сотрудники контразведки. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, в начале 2015 года житель города Харьков прибыл в «ЛНР» и добровольно вступил в так называемый «6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова».

Подозреваемый входил в состав разведывательной роты. Он регулярно проводил разведку с целью сбора оперативной информации о перемещении и дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины. В дальнейшем разведданные передавались руководству «казачьего полка» для координации и ведения боевых действий в районе проведения АТО вблизи города Кадиевка (до декоммунизации – Стаханов), где дислоцировалось подразделение.

В июле 2016 года данный мужчина транзитным маршрутом через Российскую Федерации вернулся из «ЛНР» и остался проживать в городе Харьков.

Местонахождение харьковчанина было установлено контрразведкой Службы безопасности Украины. По его месту жительства проведены санкционированные обыски.

Гражданину Украины сообщено о подозрении по факту участия в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украина (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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