RU
Все новости

На Донбассе суды рассмотрели меньше половины «карантинных» дел

24.11.20 19:53
В Мариуполе
В Мариуполе / Фото: 0629.com.ua

С начала карантина на Донбассе в суды поступило 2 687 админпротоколов о нарушении ограничений. Из них судом были рассмотрены лишь 49%. Об этом свидетельствует статистика Государственной судебной администрации Украины по состоянию на 17 ноября, передают «Донецкие новости».

Причем 16% протоколов суд возвращает обратно правоохранителям, в 88% случаев – из-за ненадлежащего оформления.

Отметим, что в суды Донецкой области поступило 1 609 протоколов, из них 13% вернули на доработку. Суды рассмотрели дела по 51% поступивших «карантинных» протоколов, из них 7% касались наложения штрафов.

В Луганской области из поступивших в суды 1078 протоколов, вернули обратно 21%. Рассмотрели в судах 45% протоколов, из них 7% дел связаны со штрафами.

Область

Кол-во поступивших протоколов

в т.ч. поступило повторно

Кол-во возвращенных протоколов

в т.ч. для надлежащего оформления

Кол-во рассмотренных дел

в т.ч. о наложении штрафа

Остаток нерассмотренных дел

Донецкая область

1609

115

201

181

821

48

587

Луганская область

1078

168

222

192

481

34

375

Всего

2687

283

423

373

1302

82

962

Напомним, что за нарушение требований карантина правоохранители составляют протоколы по ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от 17 тыс. до 32 тыс. грн, а в отношении должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. грн. Однако решение о наложении штрафа принимает суд.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк