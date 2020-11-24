На Донбассе суды рассмотрели меньше половины «карантинных» дел

С начала карантина на Донбассе в суды поступило 2 687 админпротоколов о нарушении ограничений. Из них судом были рассмотрены лишь 49%. Об этом свидетельствует статистика Государственной судебной администрации Украины по состоянию на 17 ноября, передают «Донецкие новости».

Причем 16% протоколов суд возвращает обратно правоохранителям, в 88% случаев – из-за ненадлежащего оформления.

Отметим, что в суды Донецкой области поступило 1 609 протоколов, из них 13% вернули на доработку. Суды рассмотрели дела по 51% поступивших «карантинных» протоколов, из них 7% касались наложения штрафов.

В Луганской области из поступивших в суды 1078 протоколов, вернули обратно 21%. Рассмотрели в судах 45% протоколов, из них 7% дел связаны со штрафами.

Область Кол-во поступивших протоколов в т.ч. поступило повторно Кол-во возвращенных протоколов в т.ч. для надлежащего оформления Кол-во рассмотренных дел в т.ч. о наложении штрафа Остаток нерассмотренных дел Донецкая область 1609 115 201 181 821 48 587 Луганская область 1078 168 222 192 481 34 375 Всего 2687 283 423 373 1302 82 962

Напомним, что за нарушение требований карантина правоохранители составляют протоколы по ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от 17 тыс. до 32 тыс. грн, а в отношении должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. грн. Однако решение о наложении штрафа принимает суд.