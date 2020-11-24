Зугрэс, Торез и Снежное: Как живется в малых городах в «ДНР» (Фото, видео)

Зугрэс, Торез и Снежное – небольшие промышленные города Донетчины, с 2014 года находится под контролем «ДНР». Они расположены на пути из Донецка в Луганск, передает «Радио Свобода».

Стелла на въезде в Зугрэс перекрашена в триколор «ДНР», на ней указано, что город основан в 1929 году. «Была сначала Зуевка, а затем построили теплоэлектростанцию, а от станции уже строился город Зугрэс», – объясняют название города местные.

Большинство горожан работают на Зуевской ТЭС. Но в целом с работой проблемы. «Работы в городе хватает не всем, но на станции работает много людей, думаю, около 2000, точно», – рассказывает местная жительница.

«Большая часть населения на Зуевской ТЭС, меньшая часть – в Донецке, в Харцызске, по области. Работы, может, и хватает, но оплата труда низкая, и поэтому не все могут выдержать», – добавляет житель города.

В 2018 году на ТЭС нарисовали самый большой флаг «ДНР» площадью в 2000 квадратных метров.

«Мы уверены, что наш флаг будет и впредь укреплять наш патриотизм и вести нас к новым трудовым победам», -–звучит с телеэкранов «республики».

Проблем с продуктами и медикаментами в городе нет. Вот только не на все денег хватает. «Оно все есть, но оно все очень дорого, поэтому только недостаток денег у нас», – жалуются местные.

13 августа 2014 года в Зугрэсе под обстрел попали частные дома и городской пляж на берегу реки Крынка. Тогда погибли 19 человек. Сейчас в городе тихо. И местные говорят, что даже если бы была возможность, то из родного города уезжать не хотят.

«Город стал грязнее, потому что не хватает людей-рабочих, которые могут убирать улицы за малую зарплату. А так, кардинально ничего не изменилось, как по мне. Многие предприятия закрыли, много развлекательных мест закрыли. Я бы не поехала. Я свой город люблю», – говорит жительница города.

Город Зугрэс известен также своим водохранилищем, куда местные ездят на отдых и рыбалку. И совсем рядом расположено одно из любимых мест Донецка – ландшафтный парк Зуевка.

Верховная Рада Украины переименовала Торез в Чистяково. Но в «ДНР» город, естественно, продолжают называть по-старому.

Кстати, практически все местные могут рассказать, в честь кого назван город. «В 64-м году переименовали в честь Мориса Тореза, он был в компартии Франции, командиром», – не задумываясь, отвечает местный житель.

На улицах города много магазинов и киосков. Вся продукция заводится в основном из России.

«У нас фирмы привозят из России. К нам приходят поставщики, мы заказываем, что заказали, то и привозят. Перебоя никакого нет», – рассказывает продавщица.

Но вот проблема в том, что покупательная способность у людей низкая. «Слабая. Упала вообще в связи с этими болезнями, все упало», – жалуются на рынке.

Торез

Торез

Между «ДНР» и «ЛНР» с началом карантина «граница» не открывалась. Многие жители Тореза этому рады. «Если сейчас открыть между ЛНР и ДНР дорогу, то все пенсионеры рванут в Станицу Луганскую "на хохляндию" за пенсиями. Это вынужденная мера», – высказывает свое мнение житель Тореза.

До 214 года здесь работало около 20 промышленных предприятий, кормили город и его жителей. Сейчас проблемы, как и везде в «ДНР» – работы мало, зарплаты низкие.

«Конечно, желательно было бы, чтобы больше работы было. Ну, такая ситуация, что нужно держаться и надеяться на лучшее», – продолжает горожанин.

«Работы мало сейчас. Вообще мало. У меня муж работает на шахте, но зарплата маленькая», – рассказывает женщина.

За годы войны город изменился, говорят местные. «С промышленностью хуже, а люди вот стали немножко другие. Стали больше ценить друзей, более сплоченные стали. Кто был "не от мира сего", не нашей формации – они ушли. Остались самые преданные», – намекает на переселенцев местный житель.

«Что у нас исчезло? Доброта человеческая исчезла за это время. Люди стали более жестокие. А так инфраструктура, конечно, страдает», – резюмирует продавщица.

Торез

Снежное – шахтерский городок посреди терриконов, которое, по легенде, получил свое название от Екатерины II. Ее экипаж якобы попал в один из снежных заносов тогда еще Васильевки. Но со временем СнЕжное стало СнежнОе.

К началу войны в городе работали угольные шахты, завод химоборудования и машиностроительный, который делал детали для «Мотор Сич». Сейчас он тоже работает, только теперь продукцию отправляет в Россию. А местные шахты практически все замерли.

«Снежнянский машзавод – единственный завод, который сейчас работает. Там они, кажется, 4 дня в неделю, но работают. Шахты закрыты. Одна "Заря" работает», – рассказывает жительница Снежного.

«Войну пережили, все это видели своими глазами. Мы патриоты, честно вам говорю, и никуда даже не думали ехать. Сейчас трудно. Зарплаты очень маленькие, но живем. Выживаем-то. Надеемся, что когда-то будет лучше. Дай бог дожить бы», – отвечает местная жительница на вопрос о переезде куда-нибудь.

Снежное – одно из ближайших к Луганской области городов. И закрытые с весны «границы» между «республиками» тут надоели многим. «Проблема, конечно, туда попасть. Это плохо. У меня ребенок поступил в университет Шевченко в Луганске, но мы туда не можем попасть», – говорит местная жительница.

«Только через Дебальцево, как я слышала, но там только у кого свой транспорт есть», – добавляет другая.

Из достопримечательностей в Снежном – разве что заброшенные шахты, нелегальные копанки и памятник Ленину.

Снежное

Но в мировые новости Снежное таки попало – после трагедии рейса МН17. В июле 2014 года малазийский боинг упал рядом с городом. Тогда погибли 298 человек. В день трагедии «Бук», с которого незаконные вооруженные формирования сбили самолет, везли по этой территории Донецкой области – как раз проезжая и Торез, и Зугрэс.