Бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому: Как система работает на Донетчине (Видео)

Болеешь коронавирусом дома – получи бесплатные лекарства. Именно по такому принципу, по мнению премьер-министра Украины, должны действовать в учреждениях первичной медицины. Но на практике дела обстоят иначе, передает «TV-7 Мариуполь».

Жительница Мариуполя Тамара несколько недель назад получила положительный результат на коронавирус. Говорит, что тест бесплатный, ждала его 3 дня.

«Я заболела 25 октября, через 3 дня я обратилась в больницу. Послали на рентген, он показал правостороннюю пневмонию, мне назначили лечение. Все сама платила. Все лекарства сама оплачивала. Тест взяли бесплатно, за него не платила», – рассказывает женщина.

А вот по словам премьер-министра Украины бесплатными должны быть не только тесты. «Люди имеют право и должны требовать, а врачи и главные врачи больниц обязаны предоставлять весь перечень лекарств и лечения людям, которые лечатся амбулаторно», – заявил Денис Шмыгаль.

По его словам, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) еще в начале лета перечислила для этого деньги и их – достаточно для закупки лекарств. «Вопрос к главным врачам: как они хозяйничают, как выплачивается зарплата, как закупаются лекарства этими коммунальными заведениями?», – продолжил премьер.

В Департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации подтвердили: средства из государственного бюджета действительно выделяются. Но не хватает для содержания всех больных, ведь их количество по сравнению с маем-июнем, возросло. Поэтому на 1,5 млн грн которые выделили, закупили дополнительные лекарства.

«Нет, амбулаторные больные ничего за средства НСЗУ не получают. По амбулаторно пролеченные случаи нам не выделяются средства вообще. Я имею в виду, что люди лечатся за свой счет, потому что нет такого ковидного пакета. Есть только за оплату мобильных бригад от НСЗУ», – констатирует заместитель директора Департамента здравоохранения ДонОГА Людмила Сергеева.

В поликлиниках говорят, деньги распределяют следующим образом. «Одна мобильная бригада должна выполнить 150 исследований, сборов и за это нам Нацслужба по договору платит 50 тыс. грн. Они, естественно, идут не только на заборные материалы, оплату водителю, но и на средства индивидуальной защиты, пробирки, тампоны, амортизацию автомобилей, бензин и т.д», – пояснила Виолетта Длугоканская, директор Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 г. Мариуполь.

За октябрь, например, бригады первого медицинского центра взяли 1001 мазок, но Нацслужба оплатила только 600 из них. И в лекарствах потребность тоже есть, отмечает Длугоканская. Поэтому некоторые группы препаратов, закупили за средства города. Эти препараты людям выдают, но по определенной приоритетности. «Особенно тем, кто одиноки, у которых нет родственников здесь, или люди в какой-то там финансовой критической ситуации. В зависимости от необходимости мы это делаем. Естественно, город не в состоянии обеспечить всех», – сказала директор ЦПМСП № 1.

Из лекарств могут выдать жаропонижающие, антибиотики. Ситуацию с финансированием в Мариупольском горсовете пытались изменить: неоднократно писали письма в НСЗУ с просьбой увеличить сумму договора, но пока он не утвержден. Надеются, что в ближайшее время ситуация изменится на законодательном уровне.