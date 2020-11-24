Работал снайпер: Под Авдеевкой погиб украинский боец

Сегодня, 24 ноября, в Донецкой области в результате полученного при обстреле ранения скончался военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

сегодня, 24 ноября, зафиксировано два нарушения договоренностей, вступили в действие 27 июля

«В пригороде Авдеевки работал снайпер. В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось», – рассказали в штабе.

При этом за сегодняшний день ВСУ зафиксировали два нарушения «перемирия» со стороны «ДНР». Кроме авдеевского направления незаконные вооруженные формирования «ДНР» открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия в районе поселка Шумы (под Торецком).