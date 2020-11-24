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Деньги на это есть: В 2021 году педагогам дважды повысят зарплаты

24.11.20 21:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В следующем году зарплаты педагогов будут повышаться два раза и суммарно вырастут на 28,3% по сравнению с нынешним уровнем. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Шкарлет напомнил, что с 1 сентября 2020 года должностные оклады всех работников бюджетной сферы (в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников) увеличила на 5,8%.

Кроме этого, уже в одобренном в первом чтении проекте госбюджета на 2021 года на отрасль образования предусмотрено 173,8 млрд грн, что по сравнению с госбюджетом-2020 больше на 34 млрд гривен.

Министр отметил, что в проекте госбюджета указано, что в 2021 году должностные оклады работников по Единой тарифной сетке увеличатся дважды:

  • с 1 января размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%;
  • с 1 июля – еще на 8,3%.

«Это сбалансированный и финансово обеспечен проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 предусмотрены», – сказал Сергей Шкарлет.

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