Год выборов: На Донетчине больше всего подорожала гречка

В Донецкой области с начала года больше всего подорожала гречка и фрукты, а в октябре в лидерах – яйца и сахар. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

Так, в октябре по сравнению с сентябрем цены в регионе повысились на 1,0%, против декабря 2019 года – на 2,7%. За год уровень инфляции составил 2,8%.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в течение октября в среднем на 1,2%. В частности, зафиксировано повышение цен по сравнению с сентябрем:

на яйца – на 25,0%;

сахар – на 20,8%;

подсолнечное масло – на 9,1%;

маргарин – на 3,4%;

хлеб – на 2,0%;

кофе – на 1,8%;

масло – на 1,6%;

мясо и мясопродукты – на 1,1%.

Подешевели по сравнению с сентябрем:

фрукты – на 5,8%;

овощи – на 2,4%;

гречневые крупы – на 1,9%;

рыба и продукты из рыбы – на 1,7%;

рис – на 1,6%.

С начала года выросли цены на:

гречневые крупы – на 44,6%;

фрукты – на 23,9%;

подсолнечное масло – на 12,3%;

говядину – на 9,6%;

яйца – на 7,4%;

макаронные изделия – на 6,4%;

хлеб – на 6,1%;

рис – на 6,0%;

кофе – на 3,5%;

чай – на 2,5%;

свинину – на 2,2%.

Стали ниже, чем в декабре 2019 года, цены на:

овощи – на 28,7%;

мясо птицы – на 7,6%;

шоколад – на 3,9%;

кисломолочную продукцию – на 2,6%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива:

в октябре повысились по сравнению с сентябрем в среднем на 2,6%;

против декабря-2019 – на 3,0%.

Природный газ за месяц подорожал на 13,6%, по сравнению с декабрем-2019 – на 18,2%.

С начала года оставались без изменений цены и тарифы на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, горячую воду, отопление. А водоснабжение подорожало на 5,7%, канализация – на 12,9%.

Цены на горюче-смазочные материалы выросли в октябре по сравнению с сентябрем на 0,8%, зато по сравнению с декабрем-2019 – снизились на 14,7%. Услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали с начала года на 1,4%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 7,0%.

На 1,5% повысились по сравнению с декабрем 2019 года средние цены и тарифы в сфере связи.