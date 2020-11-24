Год выборов: На Донетчине больше всего подорожала гречка

В Донецкой области с начала года больше всего подорожала гречка и фрукты, а в октябре в лидерах – яйца и сахар. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.
Так, в октябре по сравнению с сентябрем цены в регионе повысились на 1,0%, против декабря 2019 года – на 2,7%. За год уровень инфляции составил 2,8%.
Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в течение октября в среднем на 1,2%. В частности, зафиксировано повышение цен по сравнению с сентябрем:
- на яйца – на 25,0%;
- сахар – на 20,8%;
- подсолнечное масло – на 9,1%;
- маргарин – на 3,4%;
- хлеб – на 2,0%;
- кофе – на 1,8%;
- масло – на 1,6%;
- мясо и мясопродукты – на 1,1%.
Подешевели по сравнению с сентябрем:
- фрукты – на 5,8%;
- овощи – на 2,4%;
- гречневые крупы – на 1,9%;
- рыба и продукты из рыбы – на 1,7%;
- рис – на 1,6%.
С начала года выросли цены на:
- гречневые крупы – на 44,6%;
- фрукты – на 23,9%;
- подсолнечное масло – на 12,3%;
- говядину – на 9,6%;
- яйца – на 7,4%;
- макаронные изделия – на 6,4%;
- хлеб – на 6,1%;
- рис – на 6,0%;
- кофе – на 3,5%;
- чай – на 2,5%;
- свинину – на 2,2%.
Стали ниже, чем в декабре 2019 года, цены на:
- овощи – на 28,7%;
- мясо птицы – на 7,6%;
- шоколад – на 3,9%;
- кисломолочную продукцию – на 2,6%.
Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива:
- в октябре повысились по сравнению с сентябрем в среднем на 2,6%;
- против декабря-2019 – на 3,0%.
Природный газ за месяц подорожал на 13,6%, по сравнению с декабрем-2019 – на 18,2%.
С начала года оставались без изменений цены и тарифы на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, горячую воду, отопление. А водоснабжение подорожало на 5,7%, канализация – на 12,9%.
Цены на горюче-смазочные материалы выросли в октябре по сравнению с сентябрем на 0,8%, зато по сравнению с декабрем-2019 – снизились на 14,7%. Услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали с начала года на 1,4%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 7,0%.
На 1,5% повысились по сравнению с декабрем 2019 года средние цены и тарифы в сфере связи.