Суммы и сроки: Как выплачивается помощь по безработице

Размер помощи по безработице зависит от количества лет страхового стажа и средней зарплаты человека за последние 12 месяцев. Об этом рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS».

Если за последние 12 месяцев гражданин работал больше 6 месяцев, помощь будет назначаться как процент от средней зарплаты за этот период:

стаж до 2 лет – 50%;

стаж от 2 до 6 лет – 55%;

стаж от 6 до 10 лет – 60%;

стаж свыше 10 лет – 70%.

Со временем суммы выплат уменьшаются:

первые 90 календарных дней – 100% этой суммы;

в течение следующих 90 календарных дней – 80%;

далее – 70%.

Если за последние 12 месяцев человек работал менее 6 месяцев, либо был уволен по «квалифицирующей статье», выплаты назначаются в минимальном размере. На данный момент эта сумма составляет 1000 грн.

Максимальная выплата по безработице не может превышать 4-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан – на данный момент это 8 788 грн.

«Перерывы в страховом стаже не включаются в 12 месяцев при наличии уважительных причин – таких как учеба, служба в армии, уход за человеком с инвалидностью до 18 лет или взрослым 1 группы, либо пенсионером, который нуждается в уходе, а также периоды занятости на временно оккупированной территории, за которые не оплачен ЕСВ, и т.д. Перерывы не учитываются при условии, что вы не позднее 30 календарных дней после их окончания (увольнения) зарегистрировались в центре занятости», – отметили правозащитники.

Помощь по безработице максимум можно получать 360 дней (720 для лиц предпенсионного возраста) в течении 2-х лет с момента регистрации. «То есть, если вы обратились за помощью 01.01.2018, то до 31.12.2020 за все время вы сможете получать ее суммарно не более 360 дней (не больше 720 – если вам осталось меньше 2-х лет до пенсии). С 01.01.2021 вы можете перерегистрироваться и начнется новый 2-летний период», – пояснили в «Донбасс SOS».

Молодежь после окончания учебы может получать помощь 180 дней в течение 2-х лет с момента назначения (обычно граждане вообще без страхового стажа не могут получить статус и помощь по безработице).

Внутренне перемещенные лица в случае отсутствия данных о страховом стаже и размере доходов, получают помощь 180 дней в течении 2-х лет с момента назначения в минимальном размере. После получения таких данных размер помощи пересматривается.

Помощь выплачивается не реже 2-х раз в месяц (с согласия безработного – 1 раз) через банковское учреждение. Запись о начале (отложении/ сокращении/ прекращении) выплаты помощи вносится в трудовую книжку, а после прекращения выплат – заверяется подписью сотрудника и печатью центра занятости.

Также срок получения помощи может быть сокращен:

на 90 дней с первого дня назначения помощи (выплата начнется только с 91 дня после регистрации) – при увольнении по собственному желанию без уважительных причин; либо до последнего дня (выплата продлится максимум 270 / 630 дней вместо 360 / 720) – при увольнении по соглашению сторон либо по «квалифицирующей статье»;

с первого дня назначения помощи (выплата начнется только с 91 дня после регистрации) – при увольнении по собственному желанию без уважительных причин; либо до последнего дня (выплата продлится максимум 270 / 630 дней вместо 360 / 720) – при увольнении по соглашению сторон либо по «квалифицирующей статье»; на срок до 90 днейпри несоблюдении рекомендаций ЦЗ в трудоустройстве (непосещение ЦЗ в установленное время, потенциального работодателя по направлению от ЦЗ и т.д.), кроме случаев, когда существуют уважительные причины такого несоблюдения (болезнь, смерть родственника и т.д.).

«При первом сокращении уменьшение составляет 15 дней. Последующие сокращения увеличиваются на 15 дней и не могут превышать 90 дней», – уточнили правозащитники.

Для граждан, которые потеряли работу во время карантина нормы о сокращении срока выплаты помощи не применяются. При этом максимальный срок выплат по безработице не может превышать 270 дней.

Выплата помощи прекращается в случае:

окончания срока выплаты;

прекращения регистрации как безработного;

назначения помощи по беременности и родам (с дня получения права на помощь).

Больше оснований для прекращения нет.

Как сообщалось ранее, регистрация безработным в центре занятости и помощь по безработице – это не одно и тоже. Это две отдельные процедуры, каждая из которых регулируется своим порядком: первая – это статус, вторая – это выплата помощи. Также описана процедура, как встать на учет в центре занятости, какие нюансы предусмотрены для безработных переселенцев.

Кроме того, зарегистрированные безработные старше 45 лет в центре занятости могут получить ваучер на переобучение.