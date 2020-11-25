«Ощадбанк» заявил о готовности продлить карты пенсионеров-ВПЛ еще на три месяца

«Ощадбанк» готов продлить действие банковских карт пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц еще на 3 месяца. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе на своей странице в Facebook.

Вопрос обсуждался в рамках экономической подгруппы ТКГ 24 ноября.

«Представители «Ощадбанка» заявили о готовности продлить срок действия банковских карт, для получения выплат пенсионерами, еще на 3 месяца. Таким образом, пенсионеры ОРДЛОУ смогут получить пенсии и социальные выплаты, если российская сторона возобновит работу КПВВ», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, «Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 января 2021 года. При этом новые карты ожидают переселенцев в отделении. Но если у ВПЛ нет возможности забрать их, то переселенец может и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 января.

Напомним, 6 октября глава Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик сообщила, что всего в Донецкой области 274 тысячи пенсионеров со статусом переселенцев, и 112 тысяч из них имеют просроченные карты. Эти карты уже перевыпущены автоматически и находятся в отделениях «Ощадбанка», но их оттуда никто не забирает.