В Донецке показали очередь в морг (Видео)

В неподконтрольном украинским властям Донецке нужно долго ожидать в очереди, чтобы забрать тело умершего родственника в морге. Местные жители в соцсети показали, как выглядит автомобильная очередь перед моргом.

В частности, дончанин, которому необходимо было забрать умершего, снял на видео большое скопление машин: перед ним стояли более 10 автомобилей и микроавтобусов ритуальной службы.

«Очень много смертей, а надо каждого вскрыть, четыре дня ждали, чтоб забрать», – подтверждает Инга в обсуждении темы.

«Сейчас много смертей от "короны", людей не успевают вскрывать, плюс из других больниц везут», – добавляет Светлана.

Также люди отмечают, что возле морга – всегда большая автоочередь. И в Донецке морг не один. «Если ковид, то просто определенные морги по Донецку. Например, 24 больница (морг) – туда везут всех с ж/д больницы. И дают заключение и вскрывают», – объясняет Инесса.