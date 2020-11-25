В Украине за сутки выявили 13882 новых случая COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтверждены 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 818 человек;

летальных случаев – 229;

выздоровели – 8 420 человек;

проведено тестирований за сутки – 75 396 (в том числе методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958).

За все время пандемии в Украине заболели 661 858 человек:

выздоровели – 307 778 человек (46%);

находятся на лечении – 342 588 человек (52%);

летальных исходов – 11 492 (2%);

проведено ПЦР-тестов – 4 324 463.

Количество заболеваний в регионах: