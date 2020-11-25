В Украине за сутки выявили 13882 новых случая COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтверждены 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 818 человек;
- летальных случаев – 229;
- выздоровели – 8 420 человек;
- проведено тестирований за сутки – 75 396 (в том числе методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958).
За все время пандемии в Украине заболели 661 858 человек:
- выздоровели – 307 778 человек (46%);
- находятся на лечении – 342 588 человек (52%);
- летальных исходов – 11 492 (2%);
- проведено ПЦР-тестов – 4 324 463.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 62 620 случаев;
- Винницкая область – 15 984 случая;
- Волынская область – 22 516 случаев;
- Днепропетровская область – 31 861 случай;
- Донецкая область – 20 868 случаев;
- Житомирская область – 27 368 случаев;
- Закарпатская область – 22 150 случаев;
- Запорожская область – 26 328 случаев;
- Ивано-Франковская область – 33 409 случаев;
- Киевская область – 33 262 случая;
- Кировоградская область – 4 557 случаев;
- Луганская область – 5 793 случая;
- Львовская область – 42 874 случая;
- Николаевская область – 16 229 случаев;
- Одесская область – 39 742 случая;
- Полтавская область – 19 679 случаев;
- Ровенская область – 28 860 случаев;
- Сумская область – 24 811 случаев;
- Тернопольская область – 26 329 случаев;
- Харьковская область – 52 538 случаев;
- Херсонская область – 9 141 случай;
- Хмельницкая область – 27 114 случаев;
- Черкасская область – 19 826 случаев;
- Черновицкая область – 32 067 случаев;
- Черниговская область – 15 932 случая.