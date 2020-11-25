RU
Все новости

В Украине за сутки выявили 13882 новых случая COVID-19

25.11.20 08:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки подтверждены 13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 818 человек;
  • летальных случаев – 229;
  • выздоровели – 8 420 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 75 396 (в том числе методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958).

За все время пандемии в Украине заболели 661 858 человек:

  • выздоровели – 307 778 человек (46%);
  • находятся на лечении – 342 588 человек (52%);
  • летальных исходов – 11 492 (2%);
  • проведено ПЦР-тестов – 4 324 463.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 62 620 случаев;
  • Винницкая область – 15 984 случая;
  • Волынская область – 22 516 случаев;
  • Днепропетровская область – 31 861 случай;
  • Донецкая область – 20 868 случаев;
  • Житомирская область – 27 368 случаев;
  • Закарпатская область – 22 150 случаев;
  • Запорожская область – 26 328 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 33 409 случаев;
  • Киевская область – 33 262 случая;
  • Кировоградская область – 4 557 случаев;
  • Луганская область – 5 793 случая;
  • Львовская область – 42 874 случая;
  • Николаевская область – 16 229 случаев;
  • Одесская область – 39 742 случая;
  • Полтавская область – 19 679 случаев;
  • Ровенская область – 28 860 случаев;
  • Сумская область – 24 811 случаев;
  • Тернопольская область – 26 329 случаев;
  • Харьковская область – 52 538 случаев;
  • Херсонская область – 9 141 случай;
  • Хмельницкая область – 27 114 случаев;
  • Черкасская область – 19 826 случаев;
  • Черновицкая область – 32 067 случаев;
  • Черниговская область – 15 932 случая.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк