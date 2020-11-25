100 тысяч за подпись: На Донетчине поймали на взятке поселкового голову

В Донецкой области правоохранители разоблачили на взятке председателя одного из поселковых советов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По данным следствия, в октябре председатель поселкового совета требовала от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере 100 тыс грн. За эту сумму она обещала подписать акты о выполнении работ по тепломодернизации детских дошкольных учебных заведений после их завершения и беспрепятственно перечислить подрядной организации денежные средства согласно условиям договоров», – говорится в сообщении.

При получении части взятки в размере 80 тыс. грн председатель поссовета была разоблачена и задержана следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Действия поселкового головы квалифицируются как получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.