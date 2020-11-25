На неподконтрольной Донетчине от обстрела пострадали дед и внук, – СММ ОБСЕ

В неподконтрольной украинской власти Александровке (Марьинский район Донецкой области) вследствие обстрела пострадали двое мирных жителей – дед и внук. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой мисси (СММ) ОБСЕ за 24 ноября.

СММ уточняла информацию о том, что двое мужчин (дед примерно 60–69 лет и внук 20–29 лет) были травмированы 12 ноября в поселке Александровка (20 км к юго-западу от Донецка) в результате обстрела.

«19 ноября мужчина (60–69 лет) сообщил команде Миссии, что 12 ноября, примерно в 06:10, он услышал взрыв возле своего дома на ул. Шевченко, 4, в Александровке и потерял слух на левое ухо. В тот же день мужчина (20–29 лет) рассказал, что 12 ноября, около 06:14, он услышал взрыв недалеко от вышеупомянутого дома и потерял слух на оба уха. Он добавил, что позже его перевезли для лечения в больницу Донецка», – говорится в отчете.

Медперсонал больницы в Донецке сообщил команде Миссии, что 13 ноября мужчина (20–29 лет) поступил в больницу с нарушением слуха и повышенным артериальным давлением; по их оценке, это произошло в результате взрыва.

В тот же день женщина, представившаяся женой и бабушкой пострадавших мужчин, рассказала, что во время инцидента она находилась в своем доме по вышеуказанному адресу вместе со своим мужем и внуком. Услышав взрыв неподалеку, она впала в шоковое состояние, ранений не получила.