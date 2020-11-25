Государство не знает, сколько переселенцев нуждаются в жилье, – Денисова

На государственном уровне в Украине до сих пор нет официальных данных о потребностях ВПЛ в жилье. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказала омбудсмен.

«Для ВПЛ основными условиями успешной интеграции является жилье, постоянный доход и занятость. Около 60% ВПЛ живут в арендованном жилье, из них как минимум 27% отмечают риски выселения из этого текущего жилья из-за неспособности оплачивать аренду. Недостаточные объемы адресной ежемесячной помощи для покрытия затрат на проживание вынуждают их возвращаться на территории, где им потенциально может угрожать опасность», – сообщила Денисова.

«Около 65% лиц, которые вернулись проживать на оккупированную территорию – это лица 60 лет и старше», – добавила она.

По словам омбудсмена, на государственном уровне до сих пор нет официальных данных о потребностях ВПЛ в жилье. Также отсутствует информация о количестве переселенцев, которым жилье было предоставлено государством или органами местного самоуправления.

По приблизительным оценкам, благодаря государственной поддержке жилье получили около 1% ВПЛ. При этом, по оценкам международных организаций, в жилье нуждаются почти 70% переселенцев.