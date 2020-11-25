На две недели: Министр культуры предложил ввести в Украине новогодний локдаун

В Украине следует ввести двухнедельный локдаун на период новогодних праздников – с таким предложением выступил министр культуры Александр Ткаченко. Но при этом необходимо предоставить от государства финансовую помощь безработным, которые пострадали от карантина, написал он в своем Telegram-канале.

«По озвученным планам Минздрава нас ждет пока последний карантин "выходного дня". Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе и тому подобное. Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось. Однако вопрос завтрашнего дня остается открытым», – отметил Ткаченко.

По его словам, ситуация должна быть прогнозируемой и украинцы должны заранее знать, что им ожидать. А растянутая во времени «красная зона» не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику.

«Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет, что вспомнить», – заключил министр.