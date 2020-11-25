На переселение ВПЛ из модульных городков нужны значительные средства, – Денисова

В Украине как минимум 2% внутренне перемещенных лиц проживают в местах временного пребывания, в том числе в модульных городках, которые были построены еще в 2015 году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказала омбудсмен.

По ее словам, как минимум 2% внутренне перемещенных лиц проживают в местах компактного проживания разного типа, которые были сформированы еще в 2014-2015 годах. Это были места для временного проживания, подчеркнула Денисова, но переселенцы до сих пор живут в этих модульных городках.

«Срок использования этих домов – не более 3-х лет. Но они (переселенцы) все еще находятся в этих местах временного пребывания, которые для них стали просто жильем. На сегодняшний день таких мест компактного проживания – 170, в них проживают 7 тыс. человек», – сообщила омбудсмен.

Часть из таких зданий являются частной собственностью, и из-за отсутствия механизма государственной компенсации за использование таких помещений между собственниками и проживающими в зданиях ВПЛ не прекращаются конфликты.

Остается нерешенным, по ее словам, и вопрос содержания и реконструкции городков модульного типа, построенных еще в 2015 году при поддержке правительства Германии в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Срок их эксплуатации завершился еще в 2018 году. Но, несмотря на это, там до сих про проживают 4 тыс. человек.

Капитальный ремонт или переселение ВПЛ требует значительных средств. Для примера Денисова назвала данные Никопольского горсовета, который оценил эту работу в 40 млн грн.

Омбудсмен отметила, что, по опыту других стран, которые пострадали из-за вооруженного конфликта – им не удалось решить жилищную проблему для всех ВПЛ. Пришлось расставить приоритеты. И ВПЛ, которые проживают в коллективных центрах и лагерях ВПЛ, считаются одной из наиболее уязвимых категорий людей, которых расселяют в приоритетном порядке.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что на государственном уровне в Украине до сих пор нет официальных данных о потребностях ВПЛ в жилье.