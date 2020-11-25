Сводка из зоны ООС за 24 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Один украинский военный погиб. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 24 ноября, НВФ 4 раза нарушили достигнутые договоренности. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы (Торецк) и Пивденное. На этих участках противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» огнем из стрелкового оружия противник провоцировал украинских военных неподалеку Водяного.

По позициям украинских войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел снайпер противника. В результате выстрела снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжелораненый украинский военный был доставлен в лечебное учреждение. Проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

О действиях НВФ были проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за минувшие сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР. Под огонь попали районы поселков шахты имени Гагарина на западе Горловки и окрестности села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Применялись гранатометы (РПГ, АГС, СПГ) и стрелковое оружие. Помимо этого, подразделения ВСУ были замечены за проведением инженерных работ на юге Донбасса. Данный вид деятельности нарушает условия дополнительных мер по контролю и усилению перемирия, действующих в регионе с 27 июля 2020 года».

В «ДНР» также уверяют, что «окрестности села Спартак к северу от Донецка сегодня утром подверглись обстрелам со стороны силовиков Киева. Обстрел был зафиксирован в 9:25 по местному времени. Выпущено 12 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.