В Мариуполе подростки ночью взломали чужой автомобиль, чтобы погреться

В Мариуполе подростки ночью взломали чужой автомобиль, чтобы согреться. Несовершеннолетних обнаружили правоохранители, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Во время ночного патрулирования в Приморском районе внимание патрульных привлек припаркованный ВАЗ 2101, у которого находились подростки. Учитывая, что на часах был почти час ночи, инспекторы остановились чтобы пообщаться с несовершеннолетними.

Во время беседы подростки признались, что автомобиль им не принадлежит, они сломали замок и сели в салон чтобы погреться. На место происшествия патрульные вызвали родителей 16-летних юношей и 14-летней девушки, а также следственно-оперативную группу полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Полиция призывает граждан ради безопасности оставлять свои автомобили на охраняемых стоянках и забирать из салона ценные вещи.