Мариуполь, Краматорск и Славянск лидируют по числу выявленных заболевших коронавирусом (Карта)

На Донетчине за сутки от коронавируса скончались 16 жителей. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала еще 16 жизней в Донецкой области:

10 – в Покровской ОТГ;

по 1 – в Гродовской, Марьинской, Добропольской, Славянской, Краматорской, Мирноградской ОТГ.

За вторник, 24 ноября, лаборатории сообщили о еще 370 больных, среди которых 11 детей:

192 – в Мариупольской ОТГ;

47 – в Краматорской ОТГ;

20 – в Славянской ОТГ;

16 – в Торецкой ОТГ;

14 – в Бахмутской ОТГ;

по 12 – в Никольской и Мангушской ОТГ;

10 – в Константиновской ОТГ;

8 – в Великоновоселковской ОТГ;

7 – в Угледарской ОТГ;

по 5 – в Дружковской и Александровской ОТГ;

по 3 – в Мирноградской и Добропольской ОТГ;

по 2 – в Покровской, Лиманской и Шаховской ОТГ;

по 1 – в Часовоярской, Светлодарской, Кальчицкой, Волновахской, Хлебодаровской, Святогорской, Марьинской, Селидовской, Соледарской и Белозерской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрирован 20 871 случай заражения COVID-19, из них: