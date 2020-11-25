На КПВВ будут бесплатно тестировать на коронавирус, – Минреинтеграции

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с временно неподконтрольными территориями планируют проводить бесплатное тестирование на COVID-19. Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19», – сказала Голованчук.

Она также напомнила, что один сервисный центр уже работает в Счастье (Луганская обл.). В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком (Донецкая обл.), а также модернизирован на Чонгаре (Херсонская обл.) возле админграницы с оккупированным Крымом. В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ.

По словам замминистра, процедура тестирования будет проходить согласно алгоритму действий, который будет наработан по предоставляемым услугам на «первичке» в медицинском кабинете такого сервисного хаба.

«Будет проводиться тестирование на въезде (на подконтрольную украинскому правительству территорию – ред.), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет», – подчеркнула Голованчук.

Он добавила, что такая услуга должна заработать до конца года.

«По крайней мере, средства на это искали и со стороны Министерства здравоохранения алгоритм разработан. Это очень существенный момент, потому что сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам, учитывая, что все это – территория Украины», – резюмировала замминистра.