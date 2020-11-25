В возрасте от 40 лет: В «ДНР» за сутки скончались 16 человек с COVID-19

В «ДНР» за сутки 16 человек умерли от COVID-19. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«За 24 ноября проведены 562 исследования, из них выявлены 150 случаев заболевания (26,7%) и у 14 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев – мужчины в возрасте от 40 до 67 лет и женщины в возрасте от 43 до 92 лет», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 25 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 10 168:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 306 пациентов (42,3% от общего числа заболевших);

выписан – 4 921 человек (48,4%);

летальных случаев – 941 (9,3%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 115 случаев пневмоний, что на 36 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 84 человека. Всего на лечении находятся 1 637 пациентов с пневмониями, из них 485 – на кислородной поддержке (+28 за сутки).