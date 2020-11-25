На КПВВ на Донбассе могут развернуть гуманитарные лагеря, – Минреинтеграции

Решение о развертывании гуманитарных лагерей на контрольно-пропускных пунктах на административной границе с оккупированной Автономной Республикой Крым и линии разграничения с неподконтрольными украинским властям районами Донбасса может быть принято с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и нехваткой лекарств на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Если говорить о сегодняшней ситуации по борьбе с COVID-19, то мы понимаем, что мы не имеем возможности влиять на все, что происходит на временно оккупированной территории, но мы можем приблизить услуги для наших граждан. Такое решение (развертывание гуманитарных лагерей – ред.) может быть принято, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и нехваткой лекарств на временно оккупированных территориях», – сказала Голованчук, отвечая на вопрос, при каких условиях Украина может развернуть гуманитарные лагеря на КПВВ на админгранице с Крымом.

Что касается развертывания таких гуманитарных лагерей на КПВВ в Донецкой и Луганской областях, она отметила, что такое решение может быть принято при критическом обострении ситуации с заболеваемостью COVID-19.

По словам замминистра реинтеграции, Украина всячески способствует организациям, которые направляют гуманитарные грузы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 25 ноября в Украине COVID-19 заболели 661 858 человек (307 778 пациентов выздоровели, 11 492 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 20 871 случай (выздоровели – 9 638 пациентов, летальных случаев – 373), Луганской области – 5 793 случая (выздоровели – 3 497 пациентов, летальных случаев – 152).

В «ДНР» – 10 168 случаев коронавируса (выздоровел – 4 921 человек, летальных случаев – 941). В «ЛНР» – 1 755 случаев коронавируса (выздоровели – 1 512 человек, летальных случаев – 136).