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«Доступное жилье» : Омбудсмен рассказала, сколько переселенцев получили господдержку

25.11.20 12:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По программе «Доступное жилье» только 901 переселенец смог получить государственную поддержку для приобретения жилья. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказала омбудсмен.

Для реализации права на жилье в Украине предусмотрены госпрограммы, предусматривающие получение ВПЛ государственной поддержки в приобретении жилья. Господдержка в формате программы «Доступное жилье» имеет большую популярность среди переселенцев: уже свыше 16 тыс. человек подали заявки, и большая часть из них – это именно ВПЛ.

«Однако в проекте Госбюджета на 2020 год финансирование этой программы не предусмотрено. В общей сложности за время существования этой программы господдержку получил только 901 человек из числа ВПЛ. В соотношении с общим количеством зарегистрированных заявлений показатели обеспечения доступным жильем являются такими, что не отвечают спросу», – сказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что по данной программе переселенцы могут приобрести лишь жилье в том регионе, где проживают – и это должна быть новостройка. «Что ограничивает право таких граждан на свободу передвижения и свободный выбор места проживания. К тому же, не во всех регионах есть такие новостройки. И почему не решить этот вопрос за счет того жилья, которое есть на вторичном рынке», – сказала она.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что на государственном уровне в Украине до сих пор нет официальных данных о потребностях ВПЛ в жилье. При этом в Украине 62% переселенцев продолжают арендовать жилье, и только 10% стали собственниками своего жилья.

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