«Доступное жилье» : Омбудсмен рассказала, сколько переселенцев получили господдержку

По программе «Доступное жилье» только 901 переселенец смог получить государственную поддержку для приобретения жилья. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказала омбудсмен.

Для реализации права на жилье в Украине предусмотрены госпрограммы, предусматривающие получение ВПЛ государственной поддержки в приобретении жилья. Господдержка в формате программы «Доступное жилье» имеет большую популярность среди переселенцев: уже свыше 16 тыс. человек подали заявки, и большая часть из них – это именно ВПЛ.

«Однако в проекте Госбюджета на 2020 год финансирование этой программы не предусмотрено. В общей сложности за время существования этой программы господдержку получил только 901 человек из числа ВПЛ. В соотношении с общим количеством зарегистрированных заявлений показатели обеспечения доступным жильем являются такими, что не отвечают спросу», – сказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что по данной программе переселенцы могут приобрести лишь жилье в том регионе, где проживают – и это должна быть новостройка. «Что ограничивает право таких граждан на свободу передвижения и свободный выбор места проживания. К тому же, не во всех регионах есть такие новостройки. И почему не решить этот вопрос за счет того жилья, которое есть на вторичном рынке», – сказала она.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что на государственном уровне в Украине до сих пор нет официальных данных о потребностях ВПЛ в жилье. При этом в Украине 62% переселенцев продолжают арендовать жилье, и только 10% стали собственниками своего жилья.