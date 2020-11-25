Минздрав запускает услугу вызова мобильной бригады через контакт-центр COVID-19 (Телефон)

Минздрав запускает услугу вызова мобильной бригады через всеукраинский контакт-центр по противодействию распространению COVID-19. Об этом сегодня, 25 ноября, в ходе онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

Он напомнил, что со 2 ноября заработал единый всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию распространению COVID-19. Только на прошлой неделе в контакт-центр поступило 43 318 обращений, и ни одно из них, как уверяет Степанов, не осталось без ответа. Получить исчерпывающую информацию по лечению или диагностике коронавирусной болезни можно по бесплатному номеру: 0-800-60-20-19.

Министр также сообщил, что с 26 ноября в тестовом режиме запускается услуга по вызову мобильной бригады через данный контакт-центр.

«Как это происходит сейчас? Если у вас возникла проблема с вызовом мобильной бригады, вы звонили, например, в контакт-центр, мы уже связывались на месте, чтобы решался этот вопрос, чтобы на месте вам позвонили, отправили бригаду и так далее. Но вся эта цепочка, как мне кажется, не совсем хорошая, и кроме того, мы все прекрасно понимаем, что вызывают мобильную бригаду люди, которые имеют симптомы коронавирусной болезни, а значит, им нужна быстрая помощь, а не идти по "большому кругу". Поэтому мы нашли способ, чтобы непосредственно через контакт-центр можно было вызвать мобильную бригаду», – сказал Степанов.

По его словам, для этого соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц на местах, чтобы они могли быстро вызвать мобильную бригаду.

Кроме того, до конца месяца Минздрав также планирует запустить консультации семейных врачей через контакт-центр. Сейчас уже начат набор врачей.