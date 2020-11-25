Сломал обе ноги и руку: В «ЛНР» мальчик упал с обледеневшего моста

В «ЛНР» в Антраците 12-летний мальчик сломал обе ноги и руку, упав с обледеневшего моста. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел 24 ноября в районе ул. Первомайской.

«Как выяснилось, подросток упал с обледеневшего скользкого моста, с высоты около 8 метров, практически на железнодорожное полотно. Его не защитило ограждение из железобетонных блоков, поскольку между ними есть интервалы. Мальчика увидела проходившая мимо женщина и вызвала "скорую помощь"», – уверяют в «ЛНР».

Из-за сложных погодных условий, добавляют в «республике», медики не смогли сами доставить пострадавшего в машину и вызвали сотрудников «МЧС», которые транспортировали мальчика в автомобиль «скорой».

При падении ребенок сломал обе ноги и одну руку. Он был госпитализирован, и в больнице его сразу же прооперировали. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении, состояние стабильное.