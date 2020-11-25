Закрытие «границы» с РФ и «белые билеты»: В «ДНР» «мобилизация» обрастает слухами

Проверка «резервистов», которую «власти ДНР» проводят с 23 ноября, стала предметом активного обсуждения местными жителями в соцсетях, успела обрасти слухами и новыми заявлениями.

«В связи с мобилизационными мерами в ДНР, принимаемыми согласно указу главы ДНР № 400 от 21 ноября 2020 года, для граждан, пребывающих в запасе, граница с РФ временно закрыта (внутренними приказами). Зазеркалье – нежное, безумное, наше», – такой пост с пометкой «Слухи» появился в донецких пабликах.

«Официальной» информации об этом нет, и местные жители не подтверждают наличие фактов о том, что кого-то из мужчин не пропустили через временно неподконтрольный украинским властям участок украинско-российской границы:

Настя: «В чате о границе никто за последние несколько дней не писал о том, что его развернули, а мужиков там ездит очень много»;

Олег: «Да фиг кто кого будет разворачивать на границе. Был я по повестке. Это просто обычная "перепись" ресурсов (живой силы). Только при мне пришли мужики, которые были инвалиды и к мобилизации никак не касались. Это полнейший бред (по поводу границы). Скорее всего, опять панику наводят».

Но буквально сегодня, 25 ноября, новый повод для обсуждений дал экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский, который изначально стал поднимать тему «мобилизации» и «всеобщей воинской повинности» в «ДНР».

В своем Telegram-канале он поделился рассуждениями о социальной ответственности «элиты ДНР» и выдвинул новые предложения по контролю за «военнообязанными».

«Скоро введут обязательное страхование, а МВД тут же введет обязательный техосмотр. Думаю, схема будет выстроена примерно так: вы не пройдете техосмотр без страховки ОСАГО. А я предлагаю ввести дополнительное условие: наличие приписного свидетельства. Его же проверять и при проверке документов у пеших граждан. Снова появятся такие термины, как белый билет и белобилетчики. Уровень коррупции подскочит – появится много желающих избежать явки в военкоматы по смс-рассылке. Но МГБ и карты в руки. А самое главное – элита должна показать нам в этом пример», – утверждает Ходаковский.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 23 ноября по 27 ноября всем «пребывающим в запасе» предписали явиться на пункты предварительного сбора. Аналогичные мероприятия с 17 по 21 ноября проводились в «ЛНР».

С утра 22 ноября в Донецке проводили поквартирную проверку представители «военной комендатуры» и «народной милиции ДНР» («республиканская» армия). Они собирали сведения о проживающих и о соседях. Причем интересовались информацией и о женщинах. Некоторым мужчинам вручили «повестки» о необходимости прибыть в пункт сбора. 23 ноября жители «ДНР» начали получать на свои телефоны SMS с требованием явиться в «военкоматы».