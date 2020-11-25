Социальное жилье, компенсация за разрушенные дома и суды: Как решается жилищная проблема ВПЛ

Внутренне перемещенным лицам, которые не могут приобрести квартиры и дома, государство предоставляет социальное жилье. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказала омбудсмен.

Денисова отметила, что для переселенцев, которые не имеют возможности приобрести жилье в собственность и нуждается в защите, государство предоставляет социальное жилье – бесплатно или за доступную оплату.

В 2018-2019 годах были распределены средства субвенции на эти цели местным бюджетам – это 95 млн грн. Однако из-за несовершенства реализации этой программы почти 10,5% этих средств были возвращены в госбюджет, а не использованы для того, чтобы обеспечить жильем ВПЛ.

Кроме того, возможностью для решения жилищной проблемы переселенцев должна стать компенсация и реституция за разрушенное и поврежденное жилье. Пока же с места сдвинулся лишь вопрос компенсаций за разрушенные дома, а вопрос компенсаций за поврежденное жилье остается нерешенным.

По оценкам областной военно-гражданской администрации, в Луганской области разрушены и повреждены около 7,5 тыс. объектов жилого фонда. Убытки оцениваются почти в 680 млн грн. В Донецкой области – это 5,5 тыс. объектов на сумму в 10 млрд грн.

«Масштабные проекты по восстановлению поврежденного частного жилого фонда реализуются международными благотворительными организациями», – рассказала омбудсмен.

Также Людмила Денисова рассказала о том, что люди, жилье которых было повреждено в ходе военных действий, массово обращаются в суды. На протяжении 2015-2019 годов в национальных судах разных инстанций было более 200 дел. «За годы конфликта в Европейском суде по правам человека пребывало более 3,5 тыс. дел касательно защиты прав людей, которые пострадали от вооруженного конфликта. Из которых около 80% обращений касались компенсаций за разрушенное жилье», – сообщила омбудсмен.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что на государственном уровне в Украине до сих пор нет официальных данных о потребностях ВПЛ в жилье. При этом в Украине 62% переселенцев продолжают арендовать жилье, и только 10% стали собственниками своего жилья.