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В Кремле исключают обострение на Донбассе по «карабахскому» сценарию

25.11.20 12:58
Дмитрий Песков / Фото из открытых источников
Дмитрий Песков / Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное обострение на Донбассе на фоне событий в Нагорном Карабахе, передают российские СМИ.

Пескова спросили, дает ли ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, основания думать о возможном обострении ситуации на Донбассе из-за якобы «реваншистских настроений в Киеве».

«Не дает», – категорично ответил спикер президента РФ.

Также он сообщил, что в планах президента России Владимира Путина в ближайшие дни нет разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы не анонсируем телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента. С другой стороны, при необходимости, такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения», – заявил Песков.

Так он прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ о том, что Киев якобы запросил телефонный разговор с Москвой на высшем уровне.

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