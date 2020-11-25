Почти половина из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев проживает на неподконтрольных территориях, – Минреинтеграции

Около половины официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц проживают на временно неподконтрольной территории. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, то из них количество людей, которые проживают на временно оккупированной территории, – около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно по социальным соображениям. Например, у наших пенсионеров не на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. Государство должно заботиться о своих гражданах», – сказала Голованчук.

«Если речь идет о реальных перемещенных лицах, то мы говорим о 700-800 тысячах. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории», – добавила она.

На вопрос, будет ли передана от Министерства социальной политики к Минреинтеграции Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах вместе с соответствующими программами и финансированием, замминистра ответила, что ранее такая идея была, но после длительных переговоров с Минсоцполитики пришли к единодушному выводу, что у Минреинтеграции сейчас нет возможности управлять соответствующими процессами.

«Потому что забрать базу внутренне перемещенных лиц – означает перенять все услуги, которые предоставляются по звену Минсоца, а Министерство реинтеграции не обладает такими разветвленными представительскими функциями на местах. Поэтому в настоящее время это не актуально с точки зрения наших возможностей, но как стратегическая цель на будущее это возможно», – уточнила Голованчук.

Количество внутренне перемещенных лиц с временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года, составило 1 млн 458 тыс. 737 человек.