RU
Все новости

Почти половина из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев проживает на неподконтрольных территориях, – Минреинтеграции

25.11.20 13:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Около половины официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц проживают на временно неподконтрольной территории. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, то из них количество людей, которые проживают на временно оккупированной территории, – около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно по социальным соображениям. Например, у наших пенсионеров не на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. Государство должно заботиться о своих гражданах», – сказала Голованчук.

«Если речь идет о реальных перемещенных лицах, то мы говорим о 700-800 тысячах. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории», – добавила она.

На вопрос, будет ли передана от Министерства социальной политики к Минреинтеграции Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах вместе с соответствующими программами и финансированием, замминистра ответила, что ранее такая идея была, но после длительных переговоров с Минсоцполитики пришли к единодушному выводу, что у Минреинтеграции сейчас нет возможности управлять соответствующими процессами.

«Потому что забрать базу внутренне перемещенных лиц – означает перенять все услуги, которые предоставляются по звену Минсоца, а Министерство реинтеграции не обладает такими разветвленными представительскими функциями на местах. Поэтому в настоящее время это не актуально с точки зрения наших возможностей, но как стратегическая цель на будущее это возможно», – уточнила Голованчук.

Количество внутренне перемещенных лиц с временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года, составило 1 млн 458 тыс. 737 человек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк