На Донетчине проживают 300 тыс. пенсионеров-переселенцев, – Кириленко

Внутренне перемещенным лицам, которые не могут приобрести квартиры и дома, государство предоставляет социальное жилье. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-презентации спецдоклада уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой «Реализация права внутренне перемещенных лиц на жилье» рассказал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, на подконтрольной Украине территории Донетчины количество ВПЛ составляет почти 512 тыс. человек, из которых:

62 тыс. – дети (12%);

80 тыс. – лица с инвалидностью (16%);

более 300 тыс. – пенсионеры (59%).

Наибольшее количество переселенцев зарегистрированы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Константиновке, Лимане, Волновахском и Марьинском районах.

Инфраструктура принимающих громад не была готова к такому количеству переселенцев. «В области – 42 места компактного проживания, где на сегодня проживают около 2,3 тыс. ВПЛ. Начиная с 2015 года, из областного бюджета компенсируются затраты собственникам мест компактного проживания за проживание граждан, которые выехали из боевой зоны», – сообщил Кириленко.

Ежегодно только в городе Святогорск, по словам губернатора, на эти цели направляется от 13 до 15 млн грн.

Также Кириленко привел статистические данные, согласно которым на Донетчине учтены 4 600 ВПЛ, которые нуждаются в жилье. Из них почти 2 тыс. пребывают на квартирном учете для постоянного проживания: это участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, и члены их семей, а также члены семей погибших. 125 ВПЛ пребывают на учете на социальное жилье.

2,5 тыс. человек ожидают жилье для временного проживания.

«На это время обеспечены жильем 966 ВПЛ (т.е. 0,2% от числа переселенцев на Донетчине, – ред.) », – сказал глава области, уточнив, что речь идет о постоянном и временно жилье.