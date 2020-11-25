Сколько в Украине переселенцев: Данные Минсоцполитики

В Украине по состоянию на 24 ноября учтены 1 млн 458 тыс. 737 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 16 ноября, на учете состоял 1 млн 458 тыс. 181 переселенец. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 556 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: